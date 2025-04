Maignan capitano del Milan? Abbiati va controcorrente! Sul portiere l’ha detto veramente

Maignan capitano del Milan? L’ex rossonero Abbiati va controcorrente: sul portiere francese l’ha detto veramente

Intervenuto a “Storie di Serie A”, rubrica di Radio Serie A, Christian Abbiati ha dichiarato:

PAROLE – «Stato d’animo quando guardo il Milan? Sigarette, nervoso, tutto. Io non vado allo stadio. Una volta allo stadio nei primi anni ho spaccato il televisore davanti, mi innervosisco, non perché non giocano bene, ma perché sono in tensione, non riesco. Ce l’ho dentro proprio. Un ultras? Sì, proprio così. Quest’anno lo vedo negativo, per me il Milan dev’essere là in alto, purtroppo non ce n’è. È vero che c’è una ricostruzione, un progetto: purtroppo questo progetto ad oggi non sembrerebbe andare bene. Fascia di capitano a Maignan? Non lo conosco bene, ma da quello che vedo fuori ha molta personalità. Anche se io, anche quando la mettevo, non condivido che il portiere abbia la fascia di capitano perché se succede qualcosa nell’altra area, il capitano sarebbe il primo a dover parlare con l’arbitro. Però vista la personalità e l’importanza che ha in questa squadra, è giusto darla a lui. Il suo rendimento? È come quando mi facevano le domande su Donnarumma quando sbagliava. Quando abitui bene i tifosi e poi fai un periodo no, le critiche sono subito pronte a colpirti. Secondo me è un ottimo portiere, forte e che gioca nella Nazionale francese. Probabilmente ha avuto un calo e i media lo fanno notare molto di più».