Maignan, Amelia spiazza tutti: «Non è stato all’altezza, questo portiere ha qualcosa in più»

Maignan, l’ex portiere Marco Amelia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato così del portiere francese del Milan

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Si è espresso così su Mike Maignan tirando in ballo anche Alex Meret (estremo difensore del Napoli). Secondo il Campione del Mondo 2006 il francese non è stato all’altezza quest’anno.

LE PAROLE – «Quest’anno le prestazioni di Maignan non sono state all’altezza delle sue qualità. Oggi Meret ha qualcosa in più».