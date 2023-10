Magrin: «Corsa scudetto? Juve e Inter sopra il Milan». Le parole dell’ex giocatore sulla lotta al titolo di Serie A

Marino Magrin, ex Juve ed ex Atalanta, ha così parlato in esclusiva a Juventusnews24 sulla lotta scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni:

E’ già una Juve da Scudetto?

«Per me le pretendenti sono Juve e Inter. Metto la Juve sopra Milan e Napoli. Non dimentichiamo cosa è successo lo scorso anno, senza quel -10 Allegri si era preso anche la Champions sul campo. La Juventus ha cambiato, ma il manico col suo allenatore è sempre molto importante e deve lottare fino all’ultima partita».

