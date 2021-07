L’ultimo show di Ibra: Zlatan vuole chiudere vincendo un trofeo

Ibra vuole lasciare il segno in quella che potrebbe essere l’ultima stagione da calciatore: tornare a vincere un trofeo

Zlatan Ibrahimovic sta facendo di tutto per recuperare in vista del primo impegno stagionale del Milan, quello di lunedì 23 agosto contro la Sampdoria. La convalescenza procede benissimo e ci sono fondate speranze che il centravanti ce la faccia, anche se nessuno al Milan vuole correre rischi. Tuttavia Zlatan ha in testa un obiettivo chiaro.

TERMINARE VINCENDO – Quella che sta per iniziare potrebbe essere l’ultima stagione da calciatore di Ibrahimovic (anche se il sogno del Mondiale in Qatar nel 2022 lo stuzzica) e lo svedese ha un progetto chiaro in testa: ritornare a vincere un trofeo, sensazione che gli manca dal 2017. Difficilmente Zlatan perderà la sfida con se stesso.