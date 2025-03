Lukaku, osservato speciale in Napoli Milan: i numeri parlano chiaro

Condividi via email

Lukaku è l’uomo più pericoloso del Napoli? I numeri dell’attaccante belga sono importanti, attenti non solo ai gol

Domenica alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Milan, match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Nella formazione di Conte uno degli uomini da guardare con particolare attenzione è senza dubbio Romelu Lukaku.

L’attaccante belga ha segnato 10 gol in stagione, ma il dato che spicca in maniera importante è quello relativo agli assist: sono ben 8 per l’ex Inter e Roma.