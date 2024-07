Lukaku Milan, Materazzi: «Ha fatto il giro delle sette chiese ma ha vinto SOLO all’Inter. Al suo posto…». Le parole dell’ex nerazzurro

L’ex nerazzurro Materazzi ha parlato a Sport Mediaset e analizzato l’attaccante seguito dal calciomercato Milan, Romelu Lukaku.

PAROLE – «Lukaku ha fatto il giro quasi delle sette chiese, ne mancano poche. Vediamo dove deciderà di andare, ma a oggi l’unica squadra in cui ha vinto è l’Inter. Lì stava troppo bene, al suo posto farei mea culpa. Ora c’è però Thuram che è tra gli attaccanti più forti d’Italia e il rimpianto è per lui, non per l’Inter».