Lukaku Milan: semplice suggestione di mercato o idea concreta? Come stanno le cose: le ultime sul futuro del belga

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato a fare chiarezza attorno al nome di Romelu Lukaku, attaccante accostato anche al Milan in questi ultimi giorni.

In casa rossonera non ci saranno colpi da novanta – si legge – e infatti non arrivano conferme per Lukaku. Il belga, in uscita dal Chelsea e che ha già trovato un accordo con la Juve, non è dunque un nome caldo per il Milan.