Ludovica Mantovani, intervistata nel pre partita di Milan Roma Femminile, ha detto la sua sull’ipotesi dei Play off in campionato

«Soprattutto per l’anno prossimo va rivista la formula perchè non potraà finire con un andata e ritorno a dieci squadre quindi il direttivo si sta consultando e porteremo la nostra proposta in consiglio federale a fine gennaio»