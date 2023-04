Spalletti a Dazn: «Il Milan ha sfruttato la nostra prestazione sottotono». Le parole del tecnico partenopeo

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

RISULTATO – «Il Milan ha fatto una grandissima prestazione: è partito forte e ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso. Hanno sfruttato gli spazi con correttezza. Abbiamo fatto una prestazione nettamente sotto il nostro livello».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Abbiamo fatto fatica all’inizio nel far circolare palla come facciamo sempre. Abbiamo spesso forzato il gioco subito, senza pensare alla qualità iniziale che abbiamo, sbagliando troppi palloni»

PROBLEMI – «Sì. Dovevamo però andare a prenderli altissimi. Abbiamo lasciato uno spazio tra le linee in cui loro sono sempre stati molto bravi: hanno giocatori che sanno interpretare molto bene quel ruolo. Non ci siamo divisi bene le posizioni»

SOSTA NAZIONALI – «È vero che possa aver influenzato. Quando si gioca in squadre del genere, ci sono tanti giocatori che danno tutto quello che hanno per le loro nazionali. Questo è successo però anche al Milan: un po’ ha influito la loro prestazione, un po’ i viaggi dai quali noi siamo stati un po’ più sfortunati con Oliveira che ha avuto un problema, così come Osimhen. Di certo non siamo stati fortunatissimi».

COSA CAMBIA IN OTTICA CHAMPIONS E MALDINI- «Cambia che ora ci sarà qualcuno in più che dice che non siamo avvantaggiati nel sorteggio. Il Milan ha passato un momento particolare, ma il faro della Champions rimette a posto tutto. Con Paolo non è successo niente da parte mia: rientrando nello spogliatoio chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, lui è passato per dire che mi lamento sempre ma è stato più Pioli ad essere richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, ma da parte mia è tutto apposto»