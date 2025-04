Condividi via email

Luciano Moggi non ha dubbi: «Il Milan deve prendere lui come nuovo Direttore Sportivo». Le sue recenti dichiarazioni

Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi ha rilasciato la sua preferenza riguardo al nuovo Direttore Sportivo del Milan. Di seguito le sue parole

PAROLE – «L’unico dirigente che potrebbe fare al caso del Milan, per il suo passato sia in campo che dietro la scrivania, è Tare, visto come ha saputo risollevare una Lazio morente, riportandola al livello delle grandi e coniugando economia e sport con i risultati e i libri contabili».