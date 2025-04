Lucci, rivelazioni choc: «Andavo spesso a casa di Berlusconi. Milan parte lesa? Non è credibile e vi spiego perchè»

Lucci, ex leader della Curva Sud del Milan, ha rilasciato clamorose rivelazioni durante gli interrogatori: ecco cosa è emerso

Sport Mediaset ha riportato alcuni estratti dell’interrogatorio di Luca Lucci, ex leader della Curva Sud del Milan:

PAROLE – «Ho avuto rapporti mentre ero ai domiciliari anche con i dirigenti attuali del Milan e ci sono le chat sul mio telefono. Il Milan come fa a mettersi parte lesa, perché il Milan sa benissimo di anni di rapporti con tutto il direttivo, con me. Io ho avuto rapporti con tutti i presidenti del Milan, io andavo a casa di Berlusconi, non so quante volte, ho parlato di calcio con Berlusconi, ho parlato di calcio mercato (…) ho avuto rapporti con tutti. Andavo a casa del dottor Berlusconi, per quanto era di idee politiche totalmente distinte dalle mie (…) e le posso assicurare che con poche persone ho parlato di calcio in maniera intelligente come con il dottor Berlusconi. Negli anni bui c’era quella voglia di contestare andando contro tutto e tutti, ma subentra un ruolo intelligente di un responsabile. La curva deve avere quel rapporto di comunicazione con il Milan e con i tifosi. Accusato per fatti di droga? Per una ragione di gestione della curva e di evitare problemi all’interno dello stadio. La sicurezza a Milanello la faceva la curva del Milan (…) quando i giocatori facevano tardi a Milano nelle discoteche (…) si riportavano dentro a Milanello (…) quindi i segreti che sa la curva sul Milan… Il rapporto con le forze dell’ordine è quotidiano (…) e nelle partite calde ci si organizza insieme a loro (…) con la Digos c’ho un rapporto di amore e odio».