Lucca: «Sono alto ma me la cavo. Ecco chi è Ibra per me»

Lorenzo Lucca, intervenuto in conferenza stampa dal raduno della nazionale U21, ha parlato anche di Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

«Caratteristiche? Pur essendo alto due metri me la cavo anche con i piedi, i miei punti di forza sono la fisicità ed il colpo di testa. Sono partito dai dilettanti per cercare di arrivare sempre più in alto, un percorso che mi ha aiutato a capire veramente le difficoltà prima di arrivare ai professionisti. Ho cercato nel mio piccolo di dare sempre il massimo prendendo spunto dai giocatori più bravi ed esperti. Idolo? Ibrahimović è uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, e adesso giovane come me c’è anche Håaland che mi piace molto a livello di fisicità, di progressione con la palla, fa gol, quindi è un attaccante completo».