Nazionale U21, il capitano sarà il milanista Sandro Tonali

Sandro Tonali sarà il capitano della Nazionale Under 21. Nicolato mostra la sua fiducia nel centrocampista del Milan assegnandogli la fascia

Oggi alle ore 17.30 l’Italia Under 21 scenderà in campo contro i pari età del Lussemburgo. Come riporta TuttoSport, la fascia di capitano dovrebbe andare a Sandro Tonali. Il commissario tecnico Paolo Nicolato ha spiegato come abbia grande fiducia nel centrocampista del Milan.

«In Sandro ho fiducia, l’ho ritrovato benissimo. Sono molto contento di lui e sono convinto che ci darà una grossa mano. Ha qualità fisiche e con lui ho un rapporto eccezionale. Questa ultima annata non è stata facile per lui, ma è un ragazzo maturo».