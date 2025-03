Lucca Milan, l’attaccante resta tra i primi nomi per l’estate: le ultimissime

Lucca Milan, resta una pista caldissima per l’attacco della prossima stagione: spunta il piano dei rossoneri

Come riferito da calciomercato.com, per il calciomercato Milan resta vivo il nome di Lorenzo Lucca per l’attacco della prossima stagione.

PAROLE – «In attacco, invece, piace molto Lucca dell’Udinese. Protagonista con la maglia del club friulano, il centravanti italiano si sta confermando uno degli attaccanti più promettenti per il futuro della Nazionale. In questa stagione sono già 12 i centri in 31 gare giocate in bianconero fra campionato e Coppa Italia».