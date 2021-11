Lucca Milan: ecco le ultime sull’attaccante del Pisa

Il Milan è alla ricerca di un giovane attaccante in vista della prossima stagione. Ecco le ultime su Lorenzo Lucca

Tuttosport rilancia con forza il nome di Lorenzo Lucca per la Juventus ma anche per il Milan. Secondo il quotidiano torinese, infatti, i bianconeri sarebbero in pole position per l’attaccante del Pisa, con uno scatto che avrebbe già bruciato la concorrenza.

Trattative già avviate in vista di giugno, con Lucca rivelazione di questo campionato di Serie B e in odore di convocazione con Mancini in Nazionale maggiore.