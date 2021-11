Milan, Casiraghi su Lucca: «È prematuro per uno spareggio mondiale»

L’ex bomber italiano Casiraghi ha parlato del mancato accesso diretto dell’obiettivo di mercato del Milan Lorenzo Lucca

Il Milan continua a monitorare Lorenzo Lucca. Il bomber del Pisa è al centro delle voci di mercato e negli ultimi giorni si è parlato di lui anche in ottica nazionale in vista dei play-off. Ne ha parlato Pierluigi Casiraghi alla Gazzetta dello Sport.

«Lucca è bravo e il Mancio non ha paura a far giocare i giovani, Raspadori e Scamacca li ha fatti entrare nel gruppo al momento giusto. Magari Lucca fa una valanga di gol ma per uno spareggio mondiale mi sembra prematuro».

