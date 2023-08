Serafini spiega: «Sono curioso e positivo, ecco il motivo»

Luca Serafini, noto giornalista, ha parlato nel pre-partita della gara tra Bologna e Milan: le sue dichiarazioni sui rossoneri

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così prima di Bologna-Milan:

Sono molto curioso e positivo: ho grande entusiasmo per quello che è stato fatto con il dispiacere per le perdite di quest’anno come Tonali, Ibra, Maldini e Massara anche quella di Berlusconi. La società ha lavorato con modalità e tempistiche eccezionali sul mercato