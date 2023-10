Lotta scudetto, botta e risposta tra Allegri e Pioli! Cosa dicono i numeri sul tema, ovvero la quota per il titolo di Serie A

Come scrive La Repubblica, nel weekend protagonista un botta e risposta tra Massimiliano Allegri e Stefano Pioli sulla quota scudetto. Il punto, lanciato dal tecnico rossonero, è che i bianconeri siano i favoriti «perché non fare le coppe dà grande vantaggio». Allegri glissa, ma con un minimo di fastidio: «Parlare di favoriti non serve a niente e che non avere le coppe sia un vantaggio non è un’equazione matematica, lo dimostrano i numeri».

Cosa dicono i numeri? La risposta è che nel 2021 l’Inter e nel 2022 il Milan si laureano campioni d’Italia dopo essere usciti dalla Champions nella fase a gironi. E il primo scudetto del ciclo juventino è stato vinto con la squadra fuori dalla coppe.