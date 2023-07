Lotito, stoccata al Milan? «Noi siamo tradizionalisti, non…». Le parole del patron della Lazio sull’uso degli algoritmi

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito ha parlato degli algoritmi usati nel mercato calcistico, anche dal Milan.

Ecco le sue parole: «Noi siamo tradizionalisti, non avveniristici. In un calciatore si trascura una componente essenziale: l’individuo. Cosa ne sa un algoritmo dei valori umani di un atleta? Può pesare le prestazioni, forse, non il carattere»