Pioli a DAZN: «Siamo stati i migliori dei normali ma troppi gol subiti. Ecco i miei rimpianti di questa stagione». Poi il LAPSUS sul futuro

Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match

PAROLE – «Il Torino non aveva mai tirato in porta, loro sono stati più bravi su quelle situazioni. Non siamo riusciti a riprenderla anche se abbiamo avuto qualche occasione».

RIMPIANTI DELLA STAGIONE – «Siamo stati i migliori dei normali, perché l’Inter ha fatto una cosa non normale. Siccome solo una squadra può vincere e l’Inter è stata la più forte… Gli rimpianti più grossi sono legati all’Europa, basta vedere il Borussia Dortmund come è andato avanti. La Champions e l’Europa League sono i nostri rimpianti».

GOL SUBITI – «Abbiamo fatto tanti gol ma ne abbiamo subiti troppi. Non siamo riusciti a gestire certe situazioni individualmente e collettivamente. Il nostro tallone d’Achille è stato questo».

ULTIMA SETTIMANA – «Io sono sempre stato così, vivrò il momento. Cercherò di viverla con il maggiore equilibrio possibile ma allo stesso tempo con sentimento e con i miei giocatori che mi hanno dato tanto con cui ho avuto un grande rapporto. Sarà una settimana piena di emozioni».

TATUAGGIO SCUDETTO- «Questo rimane. Io valuto il mio lavoro per quello che trova l’allenatore e per quello che lascia e poi ognuno farà le valutazioni che deve fare. Lascio, se lascerò il Milan, una realtà diversa».