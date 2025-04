Longo spiega il perché ha lasciato Milan Futuro: «La dirigenza mi ha fatto capire questa cosa, sono felice in Spagna». Le ultimissime notizie

Intervistato da Tuttosport, Samuele Longo, ex attaccante dell’Inter che quest’anno ha vissuto una breve parentesi al Milan Futuro ha spiegato perché si è conclusa anzitempo la sua avventura in rossonero.

L’ADDIO AL MILAN FUTURO – «Si era creata una situazione in cui mi avevano fatto capire, anche per la questione dei fuoriquota, che qualora avessi trovato qualcos’altro sarebbe stato meglio. Così quando si è palesata la possibilità di tornare in Spagna ho accettato con entusiasmo. È stata anche una scelta di vita, qui con la mia famiglia ci troviamo meglio. E sul piano sportivo sono passato dal provare a mantenere la categoria, al lottare per la promozione in B».