Loftus-Cheek ammette: «Non siamo stati perfetti ma…». Il commento social del centrocampista rossonero – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Ruben Loftus-Cheek ha commentato la vittoria di ieri del Milan contro il Verona.

LOFTUS-CHEEK – «It wasn’t perfect. But 3 pts. On to the next» ha scritto il centrocampista inglese. Testa ora già alla prossima.