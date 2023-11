Loftus-Cheek è ora recuperato: NOVITÀ in casa Milan in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina

Ci sono importanti novità in casa Milan alla vigilia dell’importante sfida di campionato a San Siro contro la Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, infatti, Loftus-Cheek è recuperato.

Il centrocampista inglese sarà dunque regolarmente convocato da Pioli anche se non scenderà in campo dal primo minuto. Una decisione su cui pesa sicuramente anche il prossimo impegno in Champions contro il Borussia Dortmund.