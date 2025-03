Loftus-Cheek Milan, Conceicao ha un’idea per il Napoli: le ultime sulla formazione. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato da Repubblica, e in particolare dal giornalista Sereni, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, potrebbe optare per una clamorosa scelta a sorpresa in vista della sfida del Maradona.

A Napoli potrebbero esserci delle sorprese di formazione. A centrocampo ad esempio, con Musah squalificato, accanto a Fofana potrebbe già esserci spazio per Loftus-Cheek (in ballottaggio con Bondo). Decisione nei prossimi giorni ma l’inglese potrebbe realmente spuntarla.