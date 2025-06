Loftus-Cheek Milan, Allegri cambia il destino dell’inglese? L’ha detto a Tare, non ci sono più dubbi

Loftus-Cheek Milan, Massimiliano Allegri può cambiare il futuro del centrocampista inglese: il livornese lo apprezza tantissimo

È uno dei nomi più caldi di questi ultimi giorni, e il suo approdo nella Capitale sta infiammando la fantasia dei tifosi biancocelesti. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese attualmente in forza al Milan, è stato accostato con insistenza alla Lazio, una voce che trova terreno fertile nel ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina. Il tecnico toscano e il possente mediano hanno già lavorato insieme al Chelsea, e proprio sotto la guida di Sarri, Loftus-Cheek ha vissuto una delle stagioni più brillanti della sua carriera. Questa potenziale riunione ha acceso le speculazioni e l’entusiasmo tra i sostenitori laziali, desiderosi di vedere un rinforzo di tale calibro a centrocampo.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, l’operazione si prospetta tutt’altro che semplice per i biancocelesti. Il Milan non sembra affatto intenzionato a privarsi del suo centrocampista, e in particolare, la figura di Massimiliano Allegri, il quale, secondo quanto riferito, apprezza molto le qualità di Loftus-Cheek, renderebbe la trattativa ancora più ardua. La fisicità prorompente e la capacità di rompere le linee del centrocampo avversario sono caratteristiche che Allegri valuta altamente, ritenendole fondamentali per l’equilibrio e la dinamicità della sua squadra. È chiaro che il Milan consideri Loftus-Cheek una pedina importante, un giocatore che può fare la differenza nel mezzo del campo grazie alla sua imponente stazza e alla sua abilità nel recuperare palloni e ripartire.

Analizzando i numeri stagionali di Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan, si comprende ulteriormente il perché il club rossonero voglia trattenerlo. In questa stagione, il centrocampista ha collezionato un totale di 28 presenze. Nel dettaglio, ha disputato 19 partite in Serie A, dimostrando una presenza costante nel massimo campionato italiano. A queste si aggiungono 6 apparizioni in Champions League, un palcoscenico in cui la sua esperienza internazionale è emersa con forza. Ha partecipato anche a 2 gare di Coppa Italia e a 1 di Supercoppa Italiana, completando così il quadro delle sue partecipazioni in tutte le competizioni. Il suo minutaggio totale ammonta a 1384 minuti, un dato che sottolinea la sua centralità nelle rotazioni del Milan. Sebbene non abbia realizzato alcun gol in questa stagione, la sua influenza sul gioco è stata tangibile, spesso agendo da elemento di raccordo tra difesa e attacco, o da incursore senza palla a supporto delle punte. Ha ricevuto 3 ammonizioni, un numero relativamente basso considerando il suo ruolo di mediano, spesso coinvolto in contrasti e duelli a centrocampo.

In sintesi, l’interesse della Lazio per Loftus-Cheek è comprensibile e giustificato, data la precedente positiva esperienza con Sarri e le qualità indiscusse del giocatore. Tuttavia, la resistenza del calciomercato Milan e l’apprezzamento di Allegri rappresentano ostacoli significativi. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa vicenda nelle prossime settimane, ma al momento, l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek da parte della Lazio si presenta come una sfida ambiziosa, che richiederà sforzi considerevoli per convincere il Milan a privarsi di un giocatore così prezioso e versatile.