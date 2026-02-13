HANNO DETTO
Loftus-Cheek a Dazn: «Contento per il gol, dobbiamo continuare così. Cosa mi diceva Allegri? Vi spiego…»
Loftus-Cheek, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Pisa e Milan
Ruben Loftus-Cheek, alla conclusione della sfida tra Pisa e Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.
Sui consigli di Allegri: «Non c’era tanto spazio, così quando la palla era sul lato lo sentivo e mi diceva che dovevo entrare in area di rigore. Sono molto contento per il gol».
Sulla classifica: «Io penso che la cosa più importante sia pensare a noi stessi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni match è difficile da vincere. Non dobbiamo smettere di concentrarci e vedremo alla fine dove saremo».
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...