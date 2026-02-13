Connect with us

Loftus-Cheek a Dazn: «Contento per il gol, dobbiamo continuare così. Cosa mi diceva Allegri? Vi spiego…»

16 minuti ago

Loftus-Cheek, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Pisa e Milan

Ruben Loftus-Cheek, alla conclusione della sfida tra Pisa e Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sui consigli di Allegri: «Non c’era tanto spazio, così quando la palla era sul lato lo sentivo e mi diceva che dovevo entrare in area di rigore. Sono molto contento per il gol».

Sulla classifica: «Io penso che la cosa più importante sia pensare a noi stessi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni match è difficile da vincere. Non dobbiamo smettere di concentrarci e vedremo alla fine dove saremo».

