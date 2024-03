Loftus-Cheek dominante in Europa League: tre gol in tre presenze col Milan proprio come questo ex rossonero. Il dato sul centrocampista

Ancora Loftus-Cheek: un grandissimo 2024 per il centrocampista inglese che timbra il cartellino anche in Milan Slavia Praga per la rete del 3-1 rossonero. Con la terza rete in altrettante partite in Europa con la maglia rossonera, ha raggiunto questo ex rossonero come riportato da Opta.

STATISTICA – «Prima di Ruben Loftus-Cheek, l’ultimo centrocampista che aveva segnato tre gol nelle prime tre presenze con il Milan tra Europa League e Coppa UEFA era stato Zvonimir Boban, nel 1995. Inserimento».