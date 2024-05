Pellegrino Milan, quale futuro per il difensore? Ai rossoneri il compito di trovargli una sistemazione per il prossimo anno

Tra i compiti, tra l’altro non così facile da portare al termine, per il calciomercato Milan in vista di questa estate ci sarà anche quella di risolvere la situazione legata a Marco Pellegrino. Il difensore, arrivato a Milano la scorsa estate dal Platense, ha trovato pochissimo spazio nella prima metà di stagione, prima di esser ceduto in prestito alla Salernitana a febbraio.

Anche l’esperienza nel club campano è stata tutt’altro che memorabile, poco spazio e la delusione della retrocessione in Serie B. Adesso l’argentino farà rientro a Milanello ma lo farà solo per un breve tempo: il club rossonero non lo considera ancora pronto, così cercherà di trovargli un’altra sistemazione, probabilmente di nuovo in prestito. A riferirlo è Calciomercato.com.