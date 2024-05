Loftus-Cheek festeggia la sua prima stagione in rossonero: poi il ringraziamento a Pioli – VIDEO

Loftus-Cheek festeggia la sua prima stagione in rossonero: poi il ringraziamento a Pioli. Il VIDEO dell’inglese

Loftus-Cheek ha celebrato la sua prima stagione col Milan tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’inglese ha anche voluto salutare Stefano Pioli.

PAROLE – «Ieri abbiamo dimostrato il nostro apprezzamento e dato il nostro addio ai giocatori e a un dirigente che ha servito così bene il club. Grazie al mister Pioli e al suo staff per avermi dato la possibilità di giocare ed esprimermi in questo grande club. È stato un piacere indossare la maglia dei rossoneri in questa stagione e continuerà ad essere così. I fan, grazie per il vostro supporto come sempre. La prossima stagione torneremo pronti a competere».