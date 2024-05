Inzaghi sfida e punge il Milan: «Quest'anno non ci siamo nascosti sull'obiettivo seconda stella, il prossimo anno vorremo...»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, lancia la sfida al Milan e alle altre rivali per la prossima stagione: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Hellas Verona Inter, ultima partita stagionale, Simone Inzaghi guarda al futuro e fissa l’obiettivo per la prossima stagione, lanciando la sfida a Milan, Juve e a tutte le altre rivali per il campionato.

PAROLE – «Anno prossimo obiettivo Champions League? Quest’anno non ci siamo nascosti, abbiamo detto che il nostro grande obiettivo era la seconda stella e l’abbiamo voluta con tutte le nostre forze, sapendo che c’erano altre 4,5 o 6 pretendenti che volevano lo scudetto come noi. Siamo stati i più bravi in Italia, cercheremo di confermarci anche se non sarà facile».

L’INTERVISTA COMPLETA A INZAGHI.