Origi Milan, nessuno vuole essere Divock: il Nottingham Forest non lo riscatta e arriva una richiesta INASPETTATA: ecco in quale parte del Mondo

Origi Milan, nessuno vuole essere Divock: il Nottingham Forest non lo riscatta e arriva una richiesta INASPETTATA: ecco dove

Regna l’incertezza attorno al futuro di Divock Origi il quale, dopo aver terminato la sua stagione in prestito al Nottingham Forest, farà rientro al Milan in estate. Il club inglese ha deciso di non riscattarlo, così torna ad essere un esubero per i rossoneri.

Le richieste per il centravanti belga scarseggiano, anche se arriva una chiamata inaspettata. Arriva da una serie di tifosi che lo vorrebbero in Kenya. Il portale ‘Pulse Sport’ ha raccolto una serie di messaggi di tifosi kenioti, in modo particolare del Gor Mahia, club in cui ha giocato suo zio Austin Origi