Rabiot Milan, in arrivo l’ULTIMATUM Juve al francese. Diavolo alla finestra: cosa sta succedendo

Rabiot Milan, in arrivo l’ULTIMATUM Juve al centrocampista francese. Diavolo alla finestra: cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni il nome di Adrien Rabiot è gravitato con una certa importanza intorno al calciomercato Milan. Il francese, in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno, non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo.

Non tira ancora aria di ultimatum da parte dei bianconeri, che però non vorranno aspettare ancora molto il centrocampista. Sullo sfondo resta il Diavolo, che vuole capire come evolverà la situazione per fare, eventualmente, un tentativo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.