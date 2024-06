Giroud non si nasconde: «Vi svelo i motivi che mi hanno spinto a scegliere Los Angeles». Le sue dichiarazioni

L’ormai ex attaccante del Milan Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista a Le Figaro-Sport per parlare del suo futuro e delle scelta di proseguire la carriera in MLS. Le parole.

GIROUD – «Lasciare la nazionale è un tutto. Stare lontano dalla mia famiglia durante le sequenze internazionali, viaggiare molto, giocare più partite. Ho fatto una scelta di carriera più adatta alla famiglia firmando con il Los Angeles FC. Tutti sanno che, quando si parte per gli Stati Uniti, è più difficile tornare in nazionale. In ogni caso, avverto un’innegabile stanchezza fisica e mentale»