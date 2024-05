Amrabat Milan, il centrocampista si espone sul suo futuro: «Chi non vorrebbe giocare allo United? Ci metteremo al tavolo e...»

Il centrocampista del Manchester United, Sofyan Amrabat, accostato anche al mercato Milan, ha parlato del suo futuro

Intervenuto ai microfoni di Ziggo Sports, Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina che ha vissuto questa stagione in prestito al Manchester United ed è finito anche nel mirino del calciomercato Milan, si è espresso così in merito al proprio futuro e alla possibilità di rimanere ai Red Devils.

FUTURO? – «Restare qui è sicuramente un’opzione. Penso che sia stata una stagione molto difficile. Per il Manchester United deve andare molto meglio, e anche per me personalmente. Il Manchester United è il club più grande del mondo, quindi chi non vorrebbe giocare a calcio qui? Ma tutte le parti devono essere felici, quindi ora ci metteremo al tavolo e vedremo cosa succede».