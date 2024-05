Thiaw saluta Pioli commosso: «Grazie per tutto mister» – FOTO

Thiaw saluta Pioli commosso: «Grazie per tutto mister». La FOTO pubblicata su Instagram dal difensore

Il difensore del Milan Thiaw ha voluto salutare Stefano Pioli dopo l’addio e la cerimonia nel post-partita di Milan-Salernitana. Il rossonero ha voluto celebrare il mister tramite una storia Instagram in cui ha ringraziato pubblicamente il tecnico emiliano. Molta commozione come quella vissuta sabato sera a San Siro per l’ultima col Diavolo del mister dopo un triennio che ha portato anche allo scudetto.

MESSAGGIO – «Grazie per tutto mister».