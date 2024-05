Bennacer Milan, arriva la DECISIONE del centrocampista: FUTURO segnato per il rossonero ULTIME

Bennacer Milan, arriva la DECISIONE del centrocampista: FUTURO segnato per il rossonero. Le ULTIME sull’algerino

Nonostante alcune voci che vedevano Bennacer lontano dal Milan, l’opzione più probabile nel futuro del centrocampista algerino è la permanenza in rossonero.

Come riportato da calciomercato.com, il centrocampista piace molto in Arabia Saudita ma non è questo il momento per lasciare il Milan. Lo stesso agente, in una recente intervista, ha ammesso che è sempre più probabile la permanenza del numero 4 rossonero. Dal prossimo anno dovrà diventare un leader.