Classifica Serie A FINALE: eccola al termine della stagione 2023-24, aspettando un recupero

Classifica Serie A FINALE: eccola al termine della stagione 2023-24, aspettando il recupero tra Atalanta e Fiorentina. I verdetti

Ecco il volto (quasi) definitivo della classifica della Serie A al termine dell’ultimo turno del campionato 2023-24. Si salva l’Empoli, retrocede il Frosinone. Niente Champions per la Roma e niente Conference League per il Torino. Ecco la situazione in attesa che si giochi il recupero tra Atalanta e Fiorentina.

Inter 94

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69*

Bologna 68

Roma 63

Lazio 61

Fiorentina 57*

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Lecce 38

Verona 38

Udinese 37

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35

Sassuolo 29

Salernitana 17