Hummels Milan, Serie A DIETRO L’ANGOLO! Valutazioni in corso, un club può affondare

Hummels-Milan, il tedesco può sbarcare in Serie A: la Roma pronta all’affondo in caso di uscita di Smalling

Come riferito da Sky, l’approdo di Mats Hummels in Serie A, difensore del Borussia Dortmund accostato anche al calciomercato Milan e in scadenza il prossimo 30 giugno, sembra essere dietro l’angolo.

La Roma infatti è pronta ad affondare per il classe ’88 mettendo sul piatto un biennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Prima si attende l’uscita di Smalling, il cui stipendio verrebbe girato proprio ad Hummels.