Calciomercato Milan, Rabiot GELA la Juve? Giuntoli non RILANCIA, i rossoneri sognano

Calciomercato Milan, Adrien Rabiot gela la Juve? Ancora nessuna risposta sul rinnovo del contratto, i rossoneri sognano

Alfredo Pedullà ha fornito un importante aggiornamento su Adrien Rabiot, obiettivo anche del calciomercato Milan:

PAROLE – «La Juventus ha formulato ad Adrien Rabiot una mega proposta per il rinnovo del contratto in scadenza tra circa 2 settimane. Più di sette milioni a stagione, probabilmente più di 7,5 milioni, per due anni con opzione oppure direttamente per tre anni. La Juventus aveva chiesto una risposta rapida prima dell’Europeo, risposta che ancora non è arrivata. Possibile che Rabiot abbia altre proposte dalla Premier, ma ormai non è più un discorso economico: la Juve ritiene di essere andata oltre ogni limite e non sarebbe un rialzo ulteriore ad alzare il desiderio di indossare ancora la maglia bianconera. La stima di Thiago Motta verso Rabiot, suo vecchio compagno ai tempi del Paris Saint-Germain, è enorme ma la volontà di restare alla Juve conta più di qualsiasi proposta economica, a maggior ragione se l’asticella è già stata alzata al massimo».