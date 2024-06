Rinnovo Theo Hernandez, la NOTIZIA lascia di stucco! Importante aggiornamento, cosa succede

Rinnovo Theo Hernandez, Di Stefano, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del terzino francese: fiducia in Ibrahimovic

Intervistato da Carlo Pellegatti su Youtube, Di Stefano ha parlato così di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Come l’ho impattata? Che secondo me un giorno Adriano Galliani disse che il Milan è sopra tutto, sopra i dirigenti, sopra gli allenatori e sopra ad ogni singolo giocatore, quindi di conseguenza secondo me rimanere al Milan è un vanto, soprattutto se il Milan ti ha preso 3-4 anni fa quando non eri Theo Hernandez, ti ha dato la possibilità di diventare Theo. Tu hai dato tanto, ma il Milan ha dato tanto a te. Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, lo sai, tu mi dici anzi che io sono sempre troppo buono (rivolgendosi vero Pellegatti ndr). In 15 secondi spesso si può dire tutto e non si può dire niente, o la traduzione francese-italiano può essere mal interpretata, soprattutto lui che il francese non lo parla perfettamente bene. Quindi bisognerebbe riprendere Theo e dirgli: “Theo ci spieghi bene in 3 minuti quello che volevi dire in 15 secondi?”. Quindi non so se in quella dichiarazione c’era una strategia da parte di Theo o magari una superficialità nella dichiarazione, però mi fido di quello che ha detto Ibra».