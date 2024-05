Okafor saluta Giroud e Kjaer: il messaggio social dell’attaccante non lascia dubbi su questo – FOTO

Okafor saluta Giroud e Kjaer: il messaggio social dell’attaccante non lascia dubbi su questo. Le FOTO pubblicate su Instagram

L’attaccante del Milan Okafor ha voluto salutare, dopo la cerimonia di addio di Kjaer e Giroud contro la Salernitana, anche sui social i due rossoneri. Tramite due storie Instagram, lo svizzero ha ringraziato i due giocatori per l’anno vissuto insieme col Diavolo in cui si è subito instaurato un grande rapporto. Come ha ribadito più volte Pioli, il gruppo in questa stagione è sempre stato coeso.

MESSAGGIO A GIROUD – «Grazie di tutto fratello».

MESSAGGIO A KJAER – «Grazie di tutto amico mio».