Theo Hernandez Milan, Candela RIVELA: «E’ uno dei migliori nel suo ruolo, ecco cosa bisogna fare»

Theo Hernandez Milan, Candela SICURO: «E’ uno dei migliori nel suo ruolo, ecco cosa bisogna fare». Le parole dell’ex calciatore

Vincent Candela ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan. Di seguito le parole dell’ex calciatore a margine dell’evento Milano Football Week:

PAROLE – «Io non ci sono. Bisogna stare a contatto con lui durante tutto l’anno, non lo so. Theo è un grande campione, il Milan è una squadra delle squadre più belle al mondo, che ha vinto tanto, quindi sarebbe un peccato perdere un patrimonio del calcio perché Theo è uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo, quindi spero per il campionato italiano che rimanga da noi».