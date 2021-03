Locatelli sul gol alla Juve: «Vi racconto il film perfetto»

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli è tornato sull’avventura in rossonero e sull’addio al Milan

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sull’addio al Milan e sull’avventura in rossonero:

Sul gol alla Juve e l’addio – «Milan-Juve è una di quelle partite bellissime da giocare, io sono riuscito a fare il gol decisivo per la vittoria, è stata un’emozione incredibile. Poi casualmente, perché non avevo preparato niente, esulto in scivolata e c’è una foto che ritrae il pubblico in estasi: un film perfetto. Il momento in cui mi è stato detto dal Milan che avremmo dovuto prendere due strade separate è stato devastante».