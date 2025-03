Lobotka a DAZN: «Vogliamo rendere felici i tifosi, l’obiettivo è uno solo»

Condividi via email

Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Milan

Intervenuto a DAZN prima di Napoli-Milan, Lobotka, centrocampista della squadra di Antonio Conte, ha parlato della gara contro i rossoneri di Sergio Conceicao. Le dichiarazioni del ragazzo in vista del match del Maradona:

PAROLE – «Vogliamo sempre rendere felici i nostri tifosi, per noi è motivo d’orgoglio giocare davanti a loro. Servirà giocare bene in mezzo al campo: dovremo mostrare il nostro carattere, non basterà la parte tattica».