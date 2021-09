Bennacer torna a guidare il centrocampo affianco a Kessié. L’algerino sostituisce sandro Tonali, non al meglio

Torna Ismael Bennacer. Confermata, dunque, la news pomeridiana di Sky Sport: l’algerino torna in mediana, sostituendo proprio il centrocampista lodigiano, che non è stato molto bene nelle ultime ore. Dopo il covid ed una condizione latitante, Bennacer esordisce per la prima volta da titolare in questa stagione.