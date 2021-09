Liverpool-Milan: Rebic e Bennacer verso la titolarità

Liverpool Milan: le ultime indicazioni di formazione per i rossoneri in vista del debutto in Champions League

Si avvicina l’ora dell’esordio in Champions del Milan dopo più di sette anni. Iniziano dunque a delinearsi anche gli undici che scenderanno in campo ad Anfield Road contro il Liverpool.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Bennacer e Rebic giocheranno titolari. Il centrocampista tornerà al fianco di Kessié al posto di Tonali che non è al meglio, così come Giroud: il francese è guarito dal Covid e non è al massimo della forma. Ci sarà dunque il croato guidare l’attacco rossonero.