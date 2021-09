Liverpool Milan: ecco la probabile formazione dei Reds

Liverpool Milan: questa sera i rossoneri saranno ospiti ad Anfield nel match valido per la prima gara di Champions League, le ultime sui Reds

Questa sera il Milan affronterà il Liverpool nel match valido per la prima giornata di Champions League. Klopp, tecnico dei Reds, deve fare a meno di Roberto Firmino e Elliott, entrambi infortunati. In porta Alisson, ex Roma. Difesa a quattro con Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson. A centrocampo Henderson, Fabinho e Keita, mentre in attacco spazio al tridente Salah-Jota-Mané.

