Probabili formazioni Liverpool Milan: le ultime sulle scelte di Pioli

Probabili formazioni Liverpool Milan: le scelte di Pioli. Il tecnico conferma il 4-2-3-1 con Rebic punta centrale

Il Milan si prepara ad affrontare il Liverpool ad Anfield. Problemi in attacco per Stefano Pioli, che deve rinunciare a Zlatan Ibrahimovic e Pietro Pellegri, quest’ultimo fuori dalla lista Uefa assieme ad Andrea Conti e Pietro Pellegri. Out anche Alessandro Plizzari, Rade Krunic e Junior Messias.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Salemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic.

A disposizione: Tatarusanu, Florenzi, A. Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Tonali, Jungdal, Ballo-Touré, D. Maldini, Giroud.

Infortunati: Plizzari, Krunic, Junior Messias, Ibrahimovic.

Fuori dalla lista Uefa: Conti, Castillejo, Pellegri.

Diffidati: -.

Squalificati: -.