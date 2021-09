Lista Uefa Milan 2021/22, è ufficiale: Pioli esclude tre giocatori! L’elenco

Lista Uefa Milan 2021/22, è ufficiale: Stefano Pioli esclude tre giocatori. Ecco l’elenco dei 28 presenti e chi è rimasto fuori

Pochi istanti è stata resa nota, in via ufficiale, la lista Uefa del Milan per l’edizione di Champions League 2021/22: dopo sette lunghi anni, a San Siro tornarà a echeggiare l’inno a cui i tifosi sono stati sempre abituati. Rispetto all’organico dei 28 giocatori a sua disposizione, Stefano Pioli ha deciso di escludere Samu Castillejo (in trattativa con il CSKA Mosca), il neo arrivato Pellegri e Andrea Conti. Ecco la lista completa.

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Plizzari.

Difensori: Calabria, Ballo-Touré, Romagnoli, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia;

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie, Messias.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini.