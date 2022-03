Liverpool Inter, a Inzaghi serve un miracolo

Sarà la notte di Liverpool Inter con i nerazzurri a caccia del miracolo ad Anfield per centrare i quarti di finale di Champions League

(di Sandro Dall’Agnol) – Liverpool Inter, la notte dei sogni e della verità. Nel giorno in cui celebriamo le donne, conserviamo in un angolino del cuore il pensiero di poterci emozionare anche per i nerazzurri, nel tempo di Anfield per tentare l’impresa. Che poi il termine adatto, senza voler essere blasfemi, è più che altro “miracolo”.

Tanto per cominciare basterebbero i freddi numeri per tradurre la portata del compito: una sola volta nella storia della Champions League è capitato che una squadra sconfitta 2-0 in casa ribaltasse il risultato in trasferta. Era il Manchester United e decisiva fu anche la regola dei gol segnati in trasferta per ribaltare il Paris Saint Germain, opzione che non potrà più nemmeno agevolare il Biscione nell’occasione.

